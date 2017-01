Candice Huffine, curve XL per "The Cal"

11:50 - Misure perfette: 90-60-90. Altezza: 1.80. Peso: 90 chili. Segni particolari: è la prima modella curvy a posare per il calendario Pirelli. Candice Huffine entra di diritto nella storia delle top sfatando il mito secondo il quale se non sei perfetta per i canoni della magrezza imposti, non avrai successo. E lo fa nel modo più eclatante, comparendo nelle pagine patinate di The Cal, il più ambito da tutte.

Curvy, Candice, lo è davvero. Porta una quarta di reggiseno, il suo non è decisamente un lato B "perfetto" e la sua pancia non vanta certo addominali d'acciaio. Eppure... "Lavoro da 15 anni - racconta la modella a Vanity Fair - e mi sono sempre sentita a mio agio. Sono consapevole della mia diversità ma nessuno mi fa sentire a disagio per la mia taglia. Nonne parlano. Sono come loro, con qualcosa di più che la gente è pronta a vedere".



E a giudicare dalle foto social, quel "qualcosa" è ben visibile. Scatti sensuali, curve in primo piano, seno esplosivo e una bellezza quasi disarmante, Candice su Instagram non si risparmia e racconta giorno dopo giorno la sua vita da modella. Nel mondo del fashion system ha già avuto le sue soddisfazioni, posando per Vogue in America, Italia e Francia. Certo, questa consacrazione cambia tutto. Apparire su "The Cal" significa rompere un tabù e mandare un messaggio chiaro: le cose stanno cambiando. In attesa di vedere gli scatti ufficiali di Steven Meisel, non resta che sfogliare quelli della Huffine... Il panorama è decisamente intrigante.