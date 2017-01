Camila Raznovich, pancia piatta e abbronzata

17:51 - Pancia piatta e abbronzatissima, gambe in primo piano, slip micro color giallo: lo scatto dell'estate è subito piccante. A regalare questa foto social un po' maliziosa non è la solita showgirl birichina ma un'inaspettata Camila Raznovich che, complice l'estate e il caldo, decide di mostrare ai fan qualcosa di insolito...

Camila, infatti, sui social è tutta "casa e famiglia". Tra le foto con le bimbe, quelle con il compagno Eugenio Campari, i selfie con le amiche e i panorami mozzafiato delle sue vacanza in giro per il mondo, la Raznovich non sembra proprio una che ha tempo per provocare i fan. Eppure... Alla fine ha ceduto anche lei e, complice l'abbronzatura perfetta e la pancia piattissima, ha regalato ai suoi follower uno scatto social decisamente più piccante rispetto ai suoi standard.



Il costume fluo fa risaltare il colorito e le gambe toniche mentre il cinguettio ironico, "Goodmorning.... Tough life!! - Buongiorno... Dura la vita!", rivela tutta la sua naturale simpatia. La Raznovich, che non ha mai puntato sulla bellezza, scopre le sue carte a quarant'anni e dopo due gravidanze dimostrando di non aver nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani...