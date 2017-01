Camila Morais, ginnastica bollente in Messico

11:03 - Seni in primo piano, lati B da incorniciare, gambe sinuose, fisico scolpito. Camila Morais, modella ed ex di Marco Borriello, posa sulla sabbia finissima in Messico mostrando il suo corpo da dieci e lode mentre fa ginnastica e posta video di balletti ad alto tasso erotico. Uno paradiso, cinguetta lei.

Per vacanza o per lavoro, a Tulum la bella modella si diverte sulla spiaggia in due pezzi mostrando le sue curve da sballo. Pose accattivanti, sguardo sensuale e balletti sul bagnasciuga per Camila. La Morais è in compagnia di amiche bellissime... GUARDA