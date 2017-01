Cameron Diaz, micro shorts e pastrano con scollatura piccante

12:06 - Bellissima, in perfetta forma fisica e diva super sexy, come solo lei sa essere. Cameron Diaz in posa per Vogue su una barca a Saint Barts sfoggia un caftano rosso dall'ampia scollatura molto birichina e poi passa ad un paio di micro shorts di jeans che mostrano le sue belle gambe sinuose.

La sexy attrice 41enne di "Tutti pazzi per Mary" è un vero spettacolo per gli occhi di chi osserva e con le sue curve toniche e perfette è l'esempio perfetto del lifestyle californiano tutto sport e dieta sana. Lifestyle di cui la Diaz parla nella sua ultima fatica letteraria "The Body Book", un manuale sul corpo, su come mantenerlo in forma, amarlo e piacersi in tutti sensi. Lei pare esserci riuscita e, superati gli anta può ancora dire che sono tutti pazzi per lei!