Britney Spears, un lato B da hit girl

Eravamo abituati a vederla sciatta, trascurata o troppo photoshoppata, pronti a criticarla per il suo look mai troppo fashion. E invece... Britney Spears stupisce tutti e sfoggia un corpo di nuovo tonico e un lato B davvero esplosivo. Fasciata in un paio di jeans strettissimi, la cantante sale in macchina lasciando intravedere un panorama decisamente interessante: addio alla "casalinga disperata", la Femme Fatale è tornata!

Maglietta trasparente e reggiseno in bella vista, pancia piatta e bibita in mano, Britney ha ritrovato il suo sex appeal. Sensuale, cammina sui tacchi altissimi, quasi incurante dei fotografi. Premiata di recente come Favorite Pop Artist at the 2014 People's Choice Awards, la cantante ha da poco avviato una serie di spettacoli al "Planet Hollywood" di Las Vegas. Il suo nuovo spettacolo, "Britney: Piece of Me" conterà cento date entro il 2015 per un compenso di circa 15 milioni di dollari l'anno. Questo sì che è un ottimo motivo per ritrovare il sorriso e... la forma fisica!