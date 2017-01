Britney Spears finisce a gambe all'aria

11:30 - Gambe all'aria e mutandine in bella vista. Britney Spears offre l'ennesimo siparietto ai paparazzi. La location è un prato zeppo di genitori, che assistono alla partita dei loro figli. La cantante è seduta sull'erba e il mini abitino che indossa non è proprio l'outfit giusto. I flash scattano impazziti. Un bel bocconcino: slip e... giro cosce da rivedere.

Britney non sembra infatti proprio in forma perfetta. I chili di troppo con i quali lotta da anni sembrano essersi attaccati caparbiamente in alcuni punti e non accennano a volersene andare. La pop star non se ne fa cruccio però. L'abitino che ha indosso non è certo il look adatto alla situazione, inevitabili i problemi tecnici di assestamento. Il risultato è un bello spettacolo per tutti, fotografi e spettatori, cosce, tutt'altro che sinuose, in mostra e slip a vista.