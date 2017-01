Brigitta Boccoli nuda per Playboy

11:40 - Posa in topless con una collana di perle bianche, poi completamente nuda, con una giacchina corta aperta sul seno e una mano a coprire le intimità più segrete. Scatti arditi, bollenti e ad altissimo tasso erotico. Lei è Brigitta Boccoli, una bionda strepitosamente sexy che a quarant'anni dice: "Sono nel pieno della mia sensualità" e conquista la cover di Playboy Italia.

"Sono cambiata, mi sono evoluta e oggi mi sento più matura e soprattutto più consapevole del mio corpo, della mia femminilità e della mia bellezza", racconta l'attrice, showgirl e direttrice artistica del Circo di Moira Orfei in una lunga intervista al magazine. Moglie di Stefano Nones, figlio di Moira e madre di un bambino, Manfredi, Brigitta posa come se non avesse mai fatto altro nella vita: sensuale e seducente sfoggiando le sue curve scultoree e un corpo senza imperfezioni.



Merito anche della chirurgia estetica, che la Boccoli mette senza esitazioni nel suo "curriculum" e di quella "consapevolezza" del proprio fascino e della propria bellezza, che la rendono ancora più hot. "Alla mia età essere sexy significa vedersi allo specchio e piacersi, sentirsi bene con il proprio corpo. E pensare che in fondo, gallina vecchia fa buon brodo!", afferma la showgirl ridendo. Certo la Boccoli di oggi è una donna diversa dalla "ragazza della porta accanto" dei tempi di "Domenica in". La "fidanzatina d'Italia" è cresciuta, è diventata una donna matura, che sa usare molto bene le sue armi di seduzione.