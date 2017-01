12 aprile 2014 Briatore annuncia: sulla spiaggia del Billionaire sono nate 99 tartarughine L'imprenditore italiano condivide sui social la gioia per il lieto evento avvenuto sulla sua spiaggia in Kenya Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:59 - Prima twitta il lieto annuncio in italiano poi ci ripensa, lo rimuove e condivide la notizia in inglese. Flavio Briatore usa i social network per raccontare la sua nuova "paternità". Niente paura, Elisabetta Gregoraci non è di nuovo in dolce attesa, ma sulla spiaggia "eco friendly" del Billionaire kenyano, il resort posseduto appunto dall'imprenditore piemontese, sono nate 99 piccole tartarughine.