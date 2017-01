Brian Perri "tasta con mano" la sua Elisabetta Canalis

10:39 - Look total black da pantera sexy per Elisabetta Canalis che, in compagnia dell'inseparabile fidanzato, si è goduta il concerto di De Gregori a Los Angeles. Brian Perri, l'ortopedico che le ha rubato il cuore, sembra apprezzare la mise dell'ex velina e, per dimostrare il suo entusiasmo, tocca con mano le sue forme prosperose...

Innamorati, pronti a metter su famiglia - almeno stando alle ultime interviste dell'ex velina - Brian e Eli non si perdono un evento mondano, vogliosi di mostrare al mondo quanto sono belli insieme. Lei, che ha ritrovato un sorriso e una luminosità che non si notava da tempo, passa il tempo a "coccolarlo", tra baci e scatti social. Lui, più riservato, vive lo showbiz ancora un po' impacciato, salvo poi cadere in tentazione davanti al lato B scolpito della sua dolce metà.