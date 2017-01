Bria e Shayne Murphy, figlie di Eddie, in lingerie hot

12:28 - Eddie Murphy non le tiene più, l'adolescenza l'hanno superata da un pezzo e adesso le due sorelline Bria e Shayne, 24 e 19 anni, figlie dell'attore e di Nicole Mitchell, sono scatenatissime e decise a intraprendere la carriera di modelle... in lingerie piccante.

Eccole infatti in una sequenza di scatti del fotografo di Hollywood Nord iamEpic, diffuse su Instagram da Bria, la più grande delle due, mentre posano in lingerie audace e mostrano curve mozzafiato per una campagna d'intimo. Riccia, super sexy e molto disinvolta la prima, in bianco, capelli lisci, pizzo nero e un po' più timida la seconda, le figlie dell'attore comico americano sfoggiano il loro lato sensuale sul letto di mamma Nicole, ex modella di cui pare Bria e Shayne vogliano seguire le orme. Eddie, 52 anni, ha divorziato dalla Mitchell nel 2006 dopo 13 anni di matrimonio e ben 5 figli.