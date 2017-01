Brasile 2014, la più sexy è Ines Sainz

10:38 - Bionda, formosa, sexy. Ha 36 anni ed è messicana la più bella dei Mondiali 2014. Come fu nel 2010 con Sara Carbonero, incoronata la più attraente delle giornaliste sportive in Sudafrica, così oggi tutti i giornali sportivi parlano di Ines Sainz, cronista della Tv Azteca. Qualche anno fa rifiutò di posare nuda per Playboy , ma da allora le sue curve fanno sbandare i telespettatori.

Da bordo campo è già stata eletta la più sexy del Brasile e sui social Ines vanta già 900mila follower che si dilettano ad ammirare le sue interviste esclusive a Cristiano Ronaldo, Pelè e non solo. Si definisce “amante dello sport, della sua famiglia e del Messico” e le sue pose con la maglia della Selecao accendono il tifo. Ora le mancherebbe solo di trovare il suo “Iker Casillas” per aggiudicarsi definitivamente la Coppa del Mondo.