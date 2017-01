28 maggio 2014 Brasile 2014, gli azzurri restano... in mutande Fisicati e muscolosi tutti a Coverciano per i test di resistenza in attesa della chiamata di Prandelli Tweet google 0 Invia ad un amico

13:12 - Conto alla rovescia per i Mondiali in Brasile e ritiro a Coverciano per i candidati azzurri, che aspettano la chiamata in Nazionale. In attesa di sapere chi sono i prescelti, eccoli tutti in mutande, nudi e crudi, quasi come mamma li ha fatti, negli scatti di Chi. Da Cassano a Pirlo, passando per Balotelli, i campioni sfoggiano muscoli e attributi.

Allenamenti, test medici, ma soprattutto prove tecniche di "sopravvivenza" e resistenza al caldo estremo e alle condizioni climatiche del Brasile, con cardiofrequenzimetri e misuratori di pressione e sedute in una sauna, "casetta Manaus", dal nome della città dove si giocherà la prima partita, che ricrea. il clima carioca. Chi passerà l'esame? Se ancora non è nota la rosa dei prescelti, che scenderanno in campo con la maglia azzurra il 12 giugno, certo è che in quanto a fisico meritano tutti una promozione con dieci e lode.



Dal centrocampista della Lazio Antonio Candreva al capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, e poi Mario Balotelli e Andrea Pirlo, che, nonostante le loro vicende familiari un po' ingarbugliate, sembrano in piena forma e prontissimi alla partenza. E ancora Antonio Cassano, tornato in Nazionale dopo gli Europei del 2012 con lo stesso smalto, Claudio Marchisio e Ciro Immobile, da poco salito all'altare, Giuseppe Rossi, rientrato in campo dopo un infortunio e con ottime probabilità di essere chiamato e Alessio Cerci.