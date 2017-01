29 agosto 2014 Brad Pitt sfoggia la fede sul set Le foto dell'attore da uomo sposato durante il photocall di "Fury". Il primo a congratularsi è l'amico di sempre George Clooney Tweet google 0 Invia ad un amico

12:24 - Al primo evento ufficiale dopo le nozze officiate in gran segreto il 23 agosto, Brad Pitt ha sfoggiato la fede. A chi ancora nutriva qualche sospetto su questo matrimonio, ecco che le foto scattate durante la presentazione del film "Fury" hanno tolto ogni dubbio: l'anulare dell'attore parla chiaro, lui e Angelina Jolie sono davvero marito e moglie.

A congratularsi per primo con lui l'amico di sempre George Clooney che ha dichiarato al magazine americano People, "È grandioso! Sono davvero felice per Brad, Angie e per tutta la loro famiglia". Nessuna offesa, dunque, per non essere stato invitato alla cerimonia di quello che pare sarà il suo testimone di nozze il prossimo 12 settembre, quando toccherà a lui a pronunciare il fatidico sì con la bella Amal.



Quelle dei "Brangelina", come li chiamano ad Hollywood, sono state nozze davvero super riservate. Sabato 23 agosto, in Francia, nella loro residenza di Chateau Miraval, la coppia si è scambiata le promesse davanti a pochissimi amici, alla famiglia e ai loro bambini. Angelina Jolie è stata accompagnata all'altare dai suoi figli più grandi, Maddox e Pax, Zahara e Vivienne hanno lanciato i petali di rosa, mentre Shiloh e Knox hanno portato gli anelli.