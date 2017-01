Brad Pitt e Angelina Jolie si sono sposati

19:55 - Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati sabato 23 agosto in Francia. Lo riporta l'Associated Press citando un portavoce della coppia. Uno dei matrimoni più attesi dello showbiz è quindi avvenuto lontano dai flash e dai riflettori, come spesso la coppia aveva preannunciato. La cerimonia si è svolta in una piccola cappella a Chateau Miraval, residenza francese dei due attori.

Una cerimonia in forma privata, in una piccola cappella, presenti amici e famiglia e i figli della coppia. Angelina Jolie è stata accompagnata all'altare dai suoi figli più grandi, Maddox e Pax. Zahara e Vivienne hanno lanciato i petali di rosa, mentre Shiloh e Knox hanno portato gli anelli. Prima del matrimonio, la coppia ha ricevuto anche una licenza matrimoniale da un giudice in California.