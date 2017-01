15 marzo 2014 Bikini di primavera, sbocciano le forme! Da Rita Rusic e Victoria Silvstedt super sirene a Miami fino a Nicole Minetti... E ritorna anche Ruby Rubacuori, in diretta dal Messico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:01 - Primi caldi, primi soli, primi viaggi "relax" e, inevitabilmente, primi sexy bikini. Aprono le danze Rita Rusic e Victoria Silvstedt che, a Miami, sfoggiano le loro forme bombastiche. Non mancano le altre dello showbiz, a partire da Nicole Minetti, appena rientrata e già ripartita per la Thailandia, Ruby Rubacuori in Messico con la famiglia e tante altre...

Kim Kardashian esagera e, per mostrare le sue forme, indossa addirittura il bikini della sorella sedicenne: l'effetto bombastico è assicurato. Simona Ventura si rilassa ai Caraibi con il suo Gerò. Il bikini rosso le dona e la conduttrice sfoggia un fisico davvero hot... per la gioia dei paparazzi.



Magrissima Silvia Abbate che si crogiola sotto il sole asiatico in attesa di rientrare in Italia. Bikini minimal e abbronzatura perfetta, da vera (ex) Pupa. Insieme per lavoro - chi non vorrebbe lavorare così! - Alessia Reato e Alessia Ventura posano alle Maldive per la nuova collezione di Yamamay: corpi sinuosi sulle spiagge bianchissime, i loro scatti social hanno conquistato un sacco di "Like". Incanta la playa brasiliana Lea T. La modella trans, famosa in tutto il mondo per aver calcato le passerelle più importanti, spicca per il suo fisico androgino leggermente abbronzato.