Bianca Balti bellissima sposa in bianco e rosso... sul set

14:21 - Sdraiata sugli scalini di una chiesa, in una strada, in camerino Bianca Balti gioca a fare la sposa, in abito bianco e in rosso, e ammicca bellissima e sensuale dietro l'obiettivo di un maestro, Fabrizio Ferri, per un set fotografico blindato per Alessandro Angelozzi Couture nella suggestiva cornice della città di Roma. Ecco gli scatti inediti ed esclusivi per Tgcom24del backstage della splendida modella.

Tra veli, merletti, fiori e lunghi strascichi la Balti è una sposa da libro delle favole. In bianco e in rosso la modella posa come una diva tra le strade della Capitale immortalata dal celebre fotografo, emanando la sua irresistibile sensualità. E a Venezia. in questi giorni per il Festival del Cinema, Bianca ha continuato a irradiare tutta la sua bellezza sfilando in passerella e raccogliendo i flash impazziti dei paparazzi. Per un pool di esperti è lei la più elegante della kermesse, regina di charme sul tappeto rosso della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Le sue armi vincenti? I lineamenti angelici lo sguardo e lo stile da diva.