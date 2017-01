Benedetta Massola, una ex letterina al mare con... il pancione!

10:57 - Bella, sorridente e incinta! Riecco Benedetta Massola, ex letterina, in barca a Portofino con il fidanzato, il manager Jean Sebastien Decaux. Canotta scollata a risaltare il seno prosperoso e gonna bianca ampia che non nasconde certo il pancione evidente. Showgirl e attrice, la Massola si diverte tra coccole al cane e bagni di sole pur restando sempre semi-vestita.

La 36enne, diventata popolare al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al programma Passaparola di Gerry Scotti tra il 1999 e il 2001, si rilassa nel mar ligure con il compagno, steso sulla barca e impegnato in una seduta di tintarella. La coppia, lontana dal gossip, è stata paparazzata poche volte, ma al mare sono usciti allo scoperto. Come pure il pancione!