Belen: "Voglio tanti figli, come la Jolie"

08:32 - Non è incinta, ma di figli Belen ne vuole tanti, modello Angelina Jolie, e assicura che arriveranno. Showgirl, attrice, modella, adesso anche manager, si racconta a Tgcom24 senza filtri. Dall'abito scandalo al matrimonio dell'amica Elisabetta Canalis al suo rapporto con i social fino al bilancio di questo anno: "E' stato spettacolare, sono mamma, moglie, ho l'amore, con Stefano finalmente ho trovato la tranquillità".

Alla presentazione della nuova accademia del brand milanese di hairstyling Cotril di cui è partner nel progetto e nella costruzione di una catena di saloni, la Rodriguez arriva fasciatissima in un tubino rosso fuoco, tacchi vertiginosi, forma perfetta modellata da ore e ore in palestra. Lancia il concorso "Cotril Meets Girls" rivolto a tutte le ragazze tra i 14 e i 24 anni che aspirano a diventare protagoniste della prossima campagna e si confessa.



Cominciamo con il bilancio di questo anno...

E' stato spettacolare, penso che sia l'anno più bello della mia vita in assoluto. Ho un figlio, mi sono sposata, ho trovato l'uomo della mia vita. Prima di Stefano e di questa storia d'amore che mi ha cambiato completamente la vita non ero mai tranquilla. Mai. Un po' per il fatto di essere giovane, e quindi po' instabile, ma quando diventi mamma, quando trovi l'amore, ti puoi sedere e ammirare tutto quello che hai costruito...



Hai appena festeggiato trent'anni e hai ricevuto un bellissimo regalo da Stefano...

Mi coccolo spesso con dei regali, ma non me la sono mai comprata perché era veramente troppo per una borsa (Birkin di Hermes, ndr). Così me l'ha regata mio marito... Che faccio la butto?



Sappiamo che non sei incinta di nuovo...

Lo sarò, lo sarò. E' nei miei programmi, mi piacciono i bambini e ne voglio anche tanti. Il mio modello è Angelina Jolie.



Showgirl, attrice, testimonial, manager: dove vuoi arrivare?

E' vero sono socia di Cotril, ma non so dove voglio arrivare. Io faccio quello che mi piace, non ci ho mai pensato, in realtà quando lavori e le cose vanno bene e vanno bene per dieci anni, come nel mio caso, penso che le cose arrivino perché tutto funziona come dovrebbe...



Sei sempre sulla cresta dell'onda...

Quando tutto funziona così non sei più una meteora o una casualità, significa che alla gente piaci. Altrimenti fanno presto a darti un bel calcio nel sedere...



Sempre impeccabile, che cos'è la bellezza per te?

Una sorta di equilibrio, quello fisico, mentale, estetico.



Un consiglio che dai alle donne?

Di essere fresche e non impostate. Tante volte mi capita di vedere bellissime ragazze ma impostatissime. Soprattutto quando si fa il mio lavoro, bisogna dimenticarsi completamente del proprio corpo e muoversi come viene, perché non c'è cosa più brutta di una bella gnocca impostata.



Interagisci con i tuoi follower sui social, spesso ti arrabbi...

Leggo tutti i commenti e quando posso rispondo. Mi arrabbio quando c'è uno stalker dietro, è bullismo cibernetico, l'ottanta per cento delle persone mi scrive cose carine, altri invece scrivono cose pesanti, io accetto le critiche, ma la cattiveria no. Non ho risposto a nessuna ragazzina come hanno scritto... Ho solo replicato a una persona che non ha mai postato una fotografia, che cambia la sua identità ogni volta...



Non possiamo non parlare dell'abito che ha fatto scandalo al matrimonio della Canalis...

Abbiamo una bellissima amicizia io ed Elisabetta. L'unica che ho nel mondo della tv. Mi piaceva da prima di conoscerla. Le voglio tanto tanto bene e ci siamo divertite come delle pazze.



Ma la scelta di questo vestito come è nata?

E' sempre colpa sua (indica il suo amato stylist Giuseppe Dicecca, ndr), dalla farfallina in poi... Mi fanno ridere queste polemiche, ogni tanto ne devono tirare fuori una... Io non lo so se ancora non mi conoscono o fanno finta di niente, io indosso sempre abiti sexy, se non ho lo spacco sulla gamba, mi vesto super attillata, e poi sono sudamericana e ci vestiamo tutte così... Chi vuole rosicare è libero di farlo...



A proposito, Dicecca ci anticipa che durante l'ultima puntata del nuovo talent di Canale 5 "Tu si que vales" indosserà un abito esplosivo: "Un nude look strepitoso, altro che farfallina...".