Belen, selfie provocante sul seno

18:08 - Belen non ha nessuna intenzione di coprirsi. Scollatissima, in uno dei suoi selfie mozzafiato, l'argentina ammicca allo smartphone per stuzzicare un po' i suoi fan mentre si prepara per girare il suo nuovo programma tv. Peccato però che tutto questo sex appeal non lo mostri al suo Stefano che, ai microfoni di Striscia, si lamenta:"La farfallina? Chi la vede più!".

"Attapirati" per il mancato pagamento dell'abito da sposa, i Demartinez sono stati incalzati da Staffelli che, malizioso, ha chiesto se la farfallina di Belen fosse ancora al suo posto. Stefano, invece di sdrammatizzare, ha rincarato la dose e ha sottolineato che lui, il tatuaggio della sua sexy mogliettina, non lo vede da un pezzo! Gioie e dolori della vita familiare: da quando c'è il piccolo Santiago Belen sotto le lenzuola ci va solo per... domrire!



In fondo l'argentina ha un sacco di impegni lavorativi, soprattutto ora che si prepara per condurre il suo programma tv "Come mi vorrei". Per non parlare degli shooting, le ospitate a Colorado e la nuova attività da imprenditrice... insomma la Rodriguez ha il suo bel da fare, e non può mica trascurare il suo Santiago. A Stefano non resta che sfogliare il diario social della sua mogliettina: cuore di mamma sì, ma sempre supersexy.