Belen Rodriguez super sexy si scatena a Colorado

13:31 - Minigonna inguinale e bustier super sexy, Belen torna a Colorado e si scatena sul palco mostrando le sue curve mozzafiato. Come se non bastassero i suoi impegni quotidiani! La sua giornata tipo? L'imperativo è: non fermarsi mai. Il settimanale Chi l'ha seguita, dal risveglio all'ora di andare a letto e ha scoperto che è davvero... una Wonder Woman.

Sveglia alle 8 e poi subito palestra per fare crossfit, quindi rientro a casa per le 9.30 pronta per svegliare Santiago e fare colazione in famiglia. Poi si comincia a lavorare. Da quando conduce la sua nuova trasmissione "Come ti vorrei", la mattinata è tutta dedicata agli incontri con le ragazze, che saranno le protagoniste della puntata. Per pranzo si mangia, se possibile, di nuovo tutti insieme, con Stefano e Santiago, un panino al bar va benissimo, Coca Zero e un tiramisù, caffè e gelatini di panna ricoperti al cacao. Totale calorie: 852. Altro che dieta! "Con la vita frenetica che conduco non ne ho bisogno: sono spesso stressata per la mancanza di sonno e tranquillità, quindi brucio più calorie del necessario e a volte vado anche sottopeso". Nel pomeriggio si registra in studio e poi finalmente a casa, mai prima delle 20 però, per cucinare una pasta e cenare con Santi e Stefano per poi andare tutti a letto.



Nel mezzo ci sono le pause di lavoro, da passare il più possibile con il suo bambino, le dirette, gli imprevisti e gli eventi da non perdere. Come la presentazione del libro di fotografie a lei dedicato, la festa di compleanno per Santiago, Colorado, e poi ancora gli impegni legati alla sua professione di stilista, gli shooting fotografici, gli incontri di lavoro per gestire la sua nuova attività societaria nel settore coiffeur e il dribbling perenne tra paparazzi, fan e curiosi. E che dire di Instagram e di Facebook? Un lavoro anche quello, vista la passione della showgirl per gli autoscatti social. Tutto deve incastrarsi perfettamente, tutto deve "girare" per il verso giusto, non sono ammesse debolezze, soste troppo lunghe e nemmeno dimenticanze. E soprattutto non è ammesso tralasciare gli affetti.



Così il 14 aprile Belen non si scorda del suo anniversario, due anni di amore con Stefano, e posta uno scatto romantico: "Io sono tua, io non sono mai stata così di qualcuno, non c'è bisogno di lasciar passare un anno o un mese per capirlo, e nemmeno un'ora. A volte succede davvero, non solo nei film. E allora è inutile fare finta che sia diverso." #730giornidinoi #teamo". De Martino risponde a tono: "Siamo diventati genitori..poi marito e moglie...senza mai dimenticare di essere amanti...#2anni #tiamo". Ecco la giornata è finita, che fatica! Belen però è riuscita a farci stare tutto, anche l'amore, instancabile, eclettica e camaleontica. Una vera Wonder Woman.