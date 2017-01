Belen Rodriguez "osa" in mezzo alla strada

14:00 - Body trasparente nero, giubbotto in pelle e zeppe vertiginose, Belen osa in mezzo a una strada e posta su Instagram gli scatti di un servizio fotografico ad altissimo tasso erotico. Sdraiata in una posa super sexy la showgirl argentina provoca e seduce con le sue curve sensuali...

Anche in vacanza la signora De Martino non stacca la spina e tra una cartolina social in bikini con il piccolo Santiago e una in ammollo in piscina abbracciata al suo Stefano, spuntano anche le foto di lavoro. La bella argentina infatti sta posando su un set fotografico... in mezzo ad una strada. I soliti follower dalla critica facile non si lasciano sfuggire l'occasione per commentare gli scatti con un pizzico di malignità "gratuita": "Non capisco perché farti sembrare una prostituta a bordo strada!!!" e ancora: "Gran bella escort. Bellllllaaaaaaa".



Alle polemiche social però Belen ormai ha fatto il callo. Nei giorni scorsi non sono mancate le critiche per la "sovraesposizione" su Instagram di Santiago e per l'eccessiva esposizione mediatica dei DeMartinez. La showgirl tuttavia tira dritto, narcisa e bellissima, ma soprattutto intenzionata a continuare a far parlare di sé. Ad ogni costo.