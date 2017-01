27 maggio 2014 Belen Rodriguez mezza nuda sul palco... Seno prosperoso a stento contenuto dal corpetto e trasparenze sexy e intriganti al Grand Prix della Pubblicità Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - Bella Belen, come il titolo del suo libro, esuberante, esplosiva e mezza nuda, in un abito nero con corpetto da cui sguscia il prosperoso seno e con pizzi e trasparenze a (s)coprire le lunghissime gambe sexy. Al Grand Prix della Pubblicità l'altra sera la showgirl, premiata ed applaudita, ha dato l'ennesima prova della sua irresistibile sensualità.

Bellissima, seducente e molto "scoperta", alla sexy argentina è stato conferito da Piero Chiambretti, mattatore della serata, il Premio Comunicazione e Digital Life, come testimonial di Wechat e donna social. Obiettivi tutti puntati sulla bellissima showgirl. I flash dei fotografi hanno indugiato però soprattutto sul suo generoso décolleté, reso ancora più esplosivo da un corpetto stretto e inguainante, dal quale il seno sembrava voler sgusciare via ad ogni movimento. E così eccola seduta accanto a Stefano De Martino in mezzo al pubblico e poi sul palco, le lunghe e sinuose gambe nude sotto a pizzi e trasparenze intriganti.



Eclettica e camaleontica Belen aveva appena postato alcuni scatti in versione mamma e moglie, il bagnetto a Santiago nel lavello della cucina e un tenero bacio. Poi un altro bacio, quello a Stefano. Quindi cambio scena e selfie notturno e bollente. Eccola nel dopo serata Grand Prix al Petit Bistrot, locale caro alla showgirl. Seduta su una sedia le gambe sensualmente accavallate e gli occhi socchiusi. La giornata è finita, Belen ha raccolto l'ennesimo applauso, l'ennesimo premio. Si torna a casa e domani è un altro giorno... da mamma, moglie e diva.