22 settembre 2014 Belen Rodriguez, la festa di compleanno finisce a torte in faccia La showgirl spegne le sue 30 candeline e poi dà il via alla battaglia a suon di panna e bignè

11:00 - E' finita a torte in faccia e tanto divertimento la festa per i 30 anni di Belen Rodriguez. Con un mini abitino in stile "charleston" tutto pailettes e fronzoli la showgirl, più sexy che mai, ha ballato con la sorella Cecilia, poi ha spento le candeline con le amiche e quindi ha dato il via ad una vera e propria battaglia a suon di panna, bignè e cannoli.

"Arrivare a 30 anni con tutte queste soddisfazioni non ha prezzo!!!!" ha cinguettato su Instagram la bella argentina, che sabato scorso ha festeggiato non solo il suo compleanno, bensì anche il primo anniversario di nozze. Un anno d'amore che la showgirl dedica al suo Stefano De Martino con queste parole: "E poi ti ho visto, e ho saputo tutto ciò. Tu mi hai dato "vita", in tutte le sue più forti espressioni, l'hai riempita di colori, tutte quelle tonalità che io preferisco di più. Hai dato un senso a tutto, solo tu potevi farlo. Te amo cada dia con mas fuerza. #felizaniversario". Un giorno di festa a tutto tondo perché da festeggiare Belen ha davvero tante cose, dal suo successo televisivo e mediatico a quello personale e privato, un matrimonio, un figlio e una famiglia bellissima... Si può volere di più? Sì, una Birkin Bag Hermes, il sogno proibito di molte donne, che per la signora de Martino così proibito non è. Il suo Stefano gliel'ha regalata per il compleanno. Adesso ha proprio tutto!