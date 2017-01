4 settembre 2014 Belen Rodriguez gioca con il look e si trasforma in una sexy Mia Wallace Selfie con caschetto moro e lungo in camerino e il décolleté è super sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

10:40 - Selfie in camerino con caschetto liscio scuro, short, canotta bianca e un florido décolletè in vista. La riconoscete? Belen cambia look per un giorno e su Instagram cinguetta: "Prima di partire mi sono divertita in un negozio a Milano bello bello!!". Poi però rieccola a Venezia coi lunghi capelli mossi... Era solo una parrucca.

Il long bob, come viene definito il caschetto lungo nel gergo dei parrucchieri, sembra però starle davvero molto bene e i follower apprezzano. C'è chi chiama in causa Pulp Fiction e, a dire il vero, la camaleontica showgirl ricalca un po' il look alla Mia Wallace, ruolo interpretato dall'indimenticabile Uma Thurman. Sexy come non mai Belen gioca con la sua irresistibile femminilità. Non c'è dubbio sedurre è il suo mestiere.