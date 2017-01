1 luglio 2014 Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze ad alto tasso erotico Scatti in piscina, bikini e baci: la coppia condivide con i fan i momenti più belli Tweet google 0 Invia ad un amico

09:31 - Bella vita quella di Belen e Stefano De Martino. In vacanza nel sud dell'Italia la coppia si è rilassata scattando foto ad alto tasso erotico. Tra i bikini striminziti dell'argentina e le pose da latin lover del ballerino, tra uno scatto al lato B e uno romantico, i DeMartinez regalano ai loro fan un album vacanze decisamente piccante...

Bikini esplosivi quelli di Belen, che regala selfie sensuali nelle posizioni più disparate. I migliori però, i più maliziosi, sono quelli che la vedono in compagnia di suo marito. Stefano, infatti, fisico aitante e fare da playboy, posa complice con la sua dolce metà: insieme, i due, sembrano sempre da copertina. De Martino, poi, vanesio, regala qualche scatto in costume alle sue follower. Solo, a bordo piscina, con un costume bianco stretto, mostra gli addominali scolpiti lasciando tutto il resto all'immaginazione...



A lasciare mozzafiato i fan dell'argentina, invece, è uno scatto non posato dove Belen mostra un lato B perfetto. In gita in barca con tutta la famiglia partenopea, la showgirl sfoggia un microbikini nero e delle curve che lasciano tutti con il fiato sospeso...