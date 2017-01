Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano di nuovo...

12:13 - Il 20 settembre festeggeranno il primo anniversario di nozze, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono così innamorati da voler fare il bis. Eccoli in abito nuziale un'altra volta, felici e bellissimi in mezzo a tulle e veli nel camerino dell'Atelier Vanitas, di cui sono ufficialmente i testimonial per la nuova collezione.

La showgirl indossa un vestito semplice con spalline abbassate e scollatura a cuore, stretto in vita e con un'ampia gonna tutta di velo. Il ballerino in giacca nera, cravatta e camicia bianca si nasconde dietro l'abito della sua sposa. Prove di anniversario di nozze? La data si avvicina e dai due giovani sposi c'è da aspettarsi sicuramente una grande festa.



Intanto loro fanno prove d'abito come testimonial d'eccezione di Vanitas e postano scatti su Instagram. Riecco Belen con Santiago in braccio, stavolta con un vestito bianco stretto dalla vertiginosa scollatura, che arriva all'ombelico tra merletti e arricciature. Se fosse possibile, ci si può credere, Belen e Stefano si risposerebbero... seduta stante!