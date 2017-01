Belen Rodriguez e Stefano De Martino in love

13:24 - Il libro appena uscito "Bella Belen" in mano e un bacio romantico con Stefano De Martino. Lavoro, carriera e amore. Belen continua a "socializzare" la sua love story sempre più romantica su Instagram e intanto mostra la copertina del volume fotografico dedicato a lei, che corona un decennio di grandi successi.

Negli scatti successivi Belen è negli studi del suo nuovo programma "Come mi vorrei" con Santiago addormentato tra le braccia, poi in palestra intenta in un selfie buffo con la lingua, poi ancora appoggiata ad un cartello di Stop: "Fermiamoci un attimo" cinguetta. Un monito che la sexy argentina deve rivolgere soprattutto a se stessa.



Negli ultimi mesi gli impegni professionali e familiari della signora De Martino si sono moltiplicati. E mentre sfila, organizza, disegna una nuova linea di costumi e di vestiti, conduce e posa come testimonial in Brasile, è anche una tenera mamma e una moglie innamorata.

Con i tanti scatti del piccolo Santiago e con questo ultimo bacio romantico con Stefano alla fine pare che Belen voglia dire proprio questo: mille impegni, ma davanti a tutto la mia famiglia e il mio uomo.