Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore a New York

10:12 - "L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la forza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà" cinguetta una romantica Belen in fuga d'amore a New York. L'argentina ha lasciato il Salento in direzione Stati Uniti in compagnia di Stefano De Martino e di una coppia d'amici. Santiago è rimasto con i nonni e loro si godono una vacanza che profuma di luna di miele...

Leggings multicolor che aderiscono stretti alle sue gambe sinuose oppure shorts inguinali che mettono in mostra il suo lato B, Belen anche nella Grande Mela sa come attirare l'attenzione. Innamorata, felice e spensierata, l'argentina si gode qualche giorno in totale relax insieme a Stefano e a una coppia di amici.



Dopo il mese in Salento in compagnia di tutta la famiglia, i due si sono regalati qualche giorno da soli. Le foto sui social sono proprio romantiche... Sguardi dolci, baci, carezze: la coppia sposata da undici mesi flirta nei vicoli di New York come farebbero due teenager alla loro prima cotta. Complici le mise mozzafiato della showgirl e gli scatti "rubati" dei loro attimi insieme, la passione tra i Demartinez è davvero alle stelle...