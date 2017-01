Belen regina del Carnevale di Milano

13:48 - Mascherina di pizzo e sguardo intrigante per Belen, che si è presentata al party di Carnevale di WeChat a Milano nella doppia veste di madrina e "premio" della serata. La maschera più originale ha infatti avuto la possibilità di incontrarla, per brindare insieme a lei. Fasciata in un abito di oro e paillettes Belen si è messa in posa vicino a marinai, pirati e poliziotte; conquistando tutti con il suo sex appeal.

Nei giorni scorsi WeChat ha promosso l'evento per le strade di Milano, invitando i passanti a scaricare l'applicazione attraverso un semplice quiz, e consegnando loro mascherine di Carnevale con l'invito al Party. Durante la serata gli invitati in maschera si sono sfidati a suon di foto, mini-video e messaggi vocali per incuriosire e colpire l'attenzione di Belen. Il fortunato vincitore ha avuto la possibilità di conoscerla, brindando insieme a lei in un'area privé del locale.