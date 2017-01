Belen pronta per la primavera: diventa rossa e si tuffa "in fondo al mar"

09:55 - Chioma rosso fuoco e allegria contagiosa per Belen, che durante un pausa di lavoro si diverte ballando e cantando il motivetto di "In fondo al mar". Dopo l'anticipo d'estate bollente che aveva regalato dal Brasile, dove era volata per uno shooting, l'argentina ha ancora tanta voglia di sole e mare. E sulle polemiche che l'avevano coinvolta negli scorsi giorni la showgirl è chiara "In fondo al mar ..... Un mare di c***te!!!!"

Dopo lo screzio con Ana Laura Ribas e le litigate con i paparazzi, Belen sembra aver trovato di nuovo il sorriso. Scalza e con un look casual, la Rodriguez è ritornata bambina scacciando lo stress dell'ultimo periodo canticchiando in spagnolo la canzoncina Disney. Dietro di lei i suoi collaboratori, anche loro imparruccati, che l'hanno seguita divertiti "in fondo al mar".