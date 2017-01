Belen e Stefano De Martino, un anno d'amore

11:00 - Un anno d'amore. Sono passati 365 giorni dal matrimonio più chiacchierato dello showbiz, da quando a Villa Giannone, gremita di invitati e bodyguard, Belen Rodriguez giurava amore eterno a Stefano De Martino, che l'attendeva all'altare con il loro bambino Santiago. Lei, bellissima, compiva 29 anni proprio quel giorno. E oggi, insieme a suo marito, festeggia il primo anniversario della loro unione e un traguardo importante: i suoi 30 anni.

Se è tempo di bilanci per la bella argentina c'è poco da dire. Come ha detto lei stessa: "Ho fatto tutto. Ho il marito che sognavo, è arrivato Santiago, ho una famiglia che sta bene, sono una donna di successo". Come darle torto... Pare che per festeggiare due anniversari così importanti Belen stia organizzando un super party con tantissimi invitati. Un po' come quello del suo ricevimento di nozze...



Da quando lei e Stefano De Martino sono diventati marito e moglie sono più uniti che mai. Conosciuti sul palco di "Amici di Maria De Filippi" tra i due è scoppiata subito la passione. Lei lascia Fabrizio Corona, lui Emma Marrone. Niente li spaventa, nemmeno i cinque anni di differenza. "Mi ha stravolto la vita, non capivo nemmeno come mi chiamavo..." confessò la showgirl qualche anno dopo. Era il 2012. Il 9 aprile 2013 nasce Santiago, il 20 settembre dello stesso anno, il matrimonio. Una storia vissuta sempre al massimo, tra cover e scatti social... Incurante delle malelingue l'amore continua, senza crisi. E loro, più esibizionisti che mai, condividono i momenti più intimi in quello che è il loro bellissimo e romantico album "virtuale"...