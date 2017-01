Belen e Stefano De Martino, show a luci rosse sott'acqua a Capri

17:52 - In vacanza a Capri con gli amici, Belen e Stefano si concedono una nuotata a luci rosse e nelle acque cristalline scatta un bacio subacqueo e tanta passione erotica. La showgirl argentina indossa un bikini strizzatissimo, il ballerino non resiste e mentre lei cinguetta “Mi manca l'aria”, lui l'afferra e la bacia. Il video dei due corpi quasi nudi che si sfiorano e si avvinghiano è social...

La coppia è impegnatissima negli shooting, ma Belen e Stefano ne approfittano per qualche effusione sott'acqua. Il corpo bagnato di Belen che nuota è decisamente sexy, lei si diverte a stuzzicare i follower e il siparietto diventa un video imperdibile. A Capri ci sono anche la “petineuse del Gf”, grande amica di Belen, Adelaide De Martino, sorella di Stefano, alcuni amici e il piccolo Santiago. Dopo gli esercizi da sub una bella cena in compagnia a tifare Italia, perché come ha scritto la Rodriguez “la metà del suo cuore è argentina e l'altra metà italiana”.