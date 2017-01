Belen e Stefano De Martino, mano nella mano e capezzoli in fuga

16:09 - Hamburger di razza piemontese, formaggio, maionese e ketchup. Ecco il pranzo frugale di Belen e Stefano che in tenuta sportiva si sono concessi una pausa da Ham per gustarsi un panino veloce. Lei in pantaloni tigrati e top sotto il quale sbucavano i capezzoli al vento, lui in tshirt nera e scarpe da ginnastica. Felici e innamorati sui social, mano nella mano davanti ai flash: una coppia a prova di foto!

La coppia pizzicata dai paparazzi all'uscita dal locale si teneva stretta per mano. Musi lunghi per i due, forse infastiditi dalla presenza dei flash. E poi via di corsa verso l'auto. Verso il piccolo Santiago. Poche ore prima Belen aveva postato una foto romantica con Stefano cinguettando “E poi arriva lui”. La passione tra i due è sempre alle stelle.