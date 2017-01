Belen, culotte e gambe nude con Santiago

10:31 - Quanto è social Belen! Un ponte del 2 giugno ricco di post e di scatti. Non solo in edicola con un servizio bollente in bikini per Sport Week, ma anche su Instagram dove la showgirl ha cinguettato di continuo. A partire dal mattino, un “buongiorno” speciale insieme al suo Santiago. Lui dolce e tenero in piedi vicino alla mamma, lei, sexy ed esplosiva stesa sul divano in culotte sotto la quale si intravedono gli slip e le gambe da capogiro.

Proprio sulle gambe da urlo pare aver puntato negli ultimi giorni la bella Belen che in più occasioni ha sfoggiato shorts neri per la cena con le amiche, per uno scatto con la sorella Cecilia e la cognata Adelaide, in posa sull'auto o nel prato. Senza dimenticare le pagine ad alto tasso erotico di Sport Week dove Belen posa in bikini. Fisico pazzesco, come sempre e scatti intriganti e, come recita il giornale – è proprio un “numero da collezionare”.