17 marzo 2014 Belen apre ufficialmente la stagione estiva La Rodriguez in Brasile per un servizio fotografico per un brand di costumi. La soubrette si rilassa dopo gli ultimi episodi di tensione a Milano

10:08 - Cosa ci fa un'argentina in Brasile? In questo caso alza le temperature già torride del Paese dall'America Latina svelando le sue forme sexy. Stiamo parlando di Belen che ha recentemente postato le foto di un viaggio oltreoceano per posare in un sevizio fotografico dedicato all'estate. La soubrette apre così ufficialmente la stagione mostrando il suo fisico mozzafiato e incantando i Tropici in bikini.

Belen, la più due punto zero dello showbiz italiano, sul suo Instagram pubblica la cronologia del viaggio. "Dopo il volo della speranza eccoci", scrive nella foto notturna che dalla cabina dell'aereo mostra la città che si perde nell'orizzonte. E poi la luna "che porta consiglio", e le foto di lei con tutto l'entourage formato da fotografi, trucco e parrucco. Un gruppo affiatato, che apparentemente sembra divertirsi molto.



E ancora la Rodriguez che alle prime luci del mattino passeggia sulla spiaggia deserta e osserva il mare. Scherza citando "Tarzan": "cita mi fa un baffo, pace", dice. E si fa le docce all'aperto. Si respira immancabilmente un'aria di relax. La location del set è incantevole. E' proprio ciò di cui aveva bisogno la showgirl, dopo i momenti di tensione passati a Milano.