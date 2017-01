Belen allena il lato B con Santiago

15:04 - Come tutte le mamme, anche Belen ha approfittato del sole di Milano e ha portato il piccolo Santiago in un parco pubblico per un pomeriggio di relax e giochi. Jeans elasticizzato e maglioncino, eccola alle prese prima con l'altalena e poi con il passeggino che la bella showgirl muove con sicurezza, anche quando c'è qualche gradino da scalare. D'altronde è un'ottima palestra, tanto che la Rodriguez ne approfitta per "rassodare" il proverbiale lato B.

Belen è sempre impegnatissima, ma non rinuncia al suo ruolo di mamma. In tv è alle prese con il nuovo programma pomeridiano di Italia Uno "Come mi vorrei" e ha appena presentato il libro fotografico "Bella Belen" che raccoglie tutti gli scatti più belli della sua vita. Tra telecamere e set fotografici, però, la showgirl non dimentica mai il suo piccolo Santiago, che ha appena festeggiato con un super primo party di compleanno. Poi eccola da sola, senza trucco e con look casual, al parco, tra la gente comune, come una mamma qualsiasi intenta a destreggiarsi con il passeggino. Ma forse con troppi sguardi indiscreti.