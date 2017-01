20 maggio 2014 Beckham jr contro gli stereotipi: si trova un lavoretto a soli 15 anni Per far cadere le solite etichette che vogliono i figli dei personaggi in vista come viziati, il figlio di David e Victoria decide di trovarsi un lavoretto da cameriere Tweet google 0 Invia ad un amico

14:51 - Brooklyn Beckham, figlio del calciatore e della bella Victoria, ha deciso di andare contro-corrente rispetto agli stereotipi comuni, che vogliono i figli di Vip viziati e nullafacenti. Infatti, il giovane Brooklyn, nonostante la possibilità di fare il disoccupato a vita, per via dei più che lauti stipendi di mamma e papà, ha cercato e trovato, a soli 15 anni, un lavoretto da svolgere nel week-end come cameriere in un bar di Londra.

Sembra che a spingerlo a questa scelta siano stati proprio i suoi genitori, che ritengono sia molto importante che i figli si impegnino nel lavoro così da comprendere l'importanza del denaro. Il piccolo Beckham, che ha già pronto un futuro da modello, intascherà il proprio salario, nel frattempo si è già guadagnato un po' di rispetto dal mondo.