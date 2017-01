Barbara Palombelli toglie il reggiseno. Il suo topless? Una causa vinta

10:21 - Giornata di relax a Sabaudia e seno in libertà per Barbara Palombelli, che con questo topless di fine estate vince a pieni voti la sua "causa" personale. La conduttrice di Forum infatti, 61 anni il 19 ottobre, sfoggia, con nonchalance, un décolleté di tutto rispetto e curve morbide e sensuali, mentre si abbronza con l'ultimo sole di settembre, come mostrano gli scatti di Novella 2000.

Nella bufera per le sue recenti dichiarazioni a favore degli animali e un po' meno dei "nostri eroi di governo", la Palombelli, che si difende con un pacato: "scherzavo", si è concessa una pausa relax sul lettino nella spiaggia di Sabaudia. Abbronzatura rigorosamente integrale sul lato A e quindi bando al reggiseno. Volontario o involontario che sia il topless della bella conduttrice non sfugge ai paparazzi appostati. Barbara non batte ciglio, non ha nulla da nascondere lei e l'unico corpo del reato è il suo, promosso con tanto di applauso.