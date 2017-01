Barbara d'Urso, casalinga in tacchi a spillo

12:31 - Come fa il bucato Barbara non lo fa nessuno. Tacchi a spillo, scollatura mozzafiato, miniabito e sorriso smagliante. Quale uomo non vorrebbe avere accanto una donna che fa la lavatrice così sexy e sensuale alzi la mano. “E poi stendiamo i panni” cinguetta Barbara d'Urso, in versione casalinga maliziosa e intrigante. I suoi follower finiscono...”stesi”.

Tre giorni fa il primo scatto davanti all'oblò mentre caricava i panni da lavare. Tirata di tutto punto e con un sex appeal travolgente la presentatrice cinguettava alle casalinghe nella sua versione hot. Ora un altro scatto ad alto tasso erotico davanti alla lavatrice e questa volta nell'obiettivo del flash finisce il suo seno prorompente stretto nel corpetto nero che non riesce a contenerlo. Con una mise così la d'Urso si aggiudica il primo posto come casalinga perfetta.