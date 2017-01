Barbara Chiappini: "Vi presento Sveva Lucia"

09:58 - Ha poco più di un mese la piccola Sveva Lucia ma è già una tipa da copertina. D'altronde, buon sangue non mente e lei, come mamma, ha una donna bellissima. Barbara Chiappini, insieme al marito Carlo Marini Agostini, presenta la nuova arrivata sulle pagine del "Settimanale Nuovo" e dice:"Ogni volta che la guardo mi si apre il cuore. Lei è il nostro piccolo miracolo, l'abbiamo amata da subito".

A Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara d'Urso, la Chiappini aveva confidato le difficoltà avute nel rimanere incinta e le ribadisce anche in questa intervista, "E' successo quando io ormai pensavo che avrei dovuto fare ricorso alla fecondazione assistita. Ho pregato tanto mia mamma, scomparsa quando avevo 11. Le preghiere mi hanno aiutata". E, proprio in onore della mamma, la piccola Sveva ha avuto come secondo nome Lucia.



Nel momento in cui l'ha vista per la prima volta la showgirl ha pianto, emozionata come in pochi altri momenti della sua vita, tanto da volerne subito un altro. Qui, però, il marito non è proprio d'accordo, "Teme per i tempi in cui viviamo, io e Carlo non la pensiamo allo stesso modo", ma la cosa non sembra scalfire affatto la loro unione. Innamorati e vicini più che mai, Agostini si è dimostrato fin da subito un papà perfetto e anche un po' geloso:"Mio marito è innamorato pazzo di lei. Sostiene che è la sua fidanzata, gli si illuminano gli occhi quando la guarda! Pensare che lui voleva un maschietto...".