Bar Refaeli, su Instagram è "scandalo" al sole

12:46 - Dopo la censura, Bar Refaeli torna a scatenarsi su Instagram. Pazienza se le immagini del suo video che pubblicizza una linea di intimo sono state considerate troppo hot e i canali israeliani ne permettono la messa in onda solo dopo le 22, la modella volta pagina e arricchisce il suo album social con immagini piccanti. Come quella stesa in spiaggia con le gambe nude al sole o quella che la ritrae in bikini come una vera sirena.

Felice ed entusiasta per ogni cosa che fa, la Refaeli cinguetta parecchio e regala ai suoi follower diversi panorami mozzafiato. Soprattutto quando posa in biancheria intima o in bikini. Come negli ultimi scatti direttamente dalla spiaggia in cui mostra le gambe affusolate e la pancia nuda.