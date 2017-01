Bar Refaeli, copertina da top e nozze in vista

11:44 - Sguardo intrigante, capelli mossi dal vento e una mano a coprirle il seno. Così, Bar Refaeli, conquista la cover spagnola della rivista Elle confermandosi ancora una volta bellissima. A coprirle il lato B c'è un gonnellino di piume ma la top israeliana, anche così, è davvero da togliere il fiato... Merito dell'amore?

Si perché la bella Bar pare non sia più single. Non solo. Tra i suoi progetti futuri ci sarebbe anche il matrimonio, sul quale la modella ha le idee ben chiare. "Le nozze dei miei sogni sono molto semplici, con pochi invitati, non in un posto molto grande, magari all'aperto e a piedi nudi" ha raccontato la Refaeli qualche settimana fa alla rivista Hello. Il fortunato sarebbe il 37enne Adi Ezra, manager israeliano spesso pizzicato al fianco della modella nelle occasioni mondane.



Sui social però, l'unico uomo accanto alla top è il fratello, compagno di scorribande e scatti divertenti. Lei, tra bikini e cover bollenti, ammicca ai fan e continua a provocare. Il matrimonio potrebbe essere alle porte ma meglio non dimenticarsi come si fa a sedurre un uomo...