Balotelli e Fanny di nuovo in crisi

13:44 - Mario Balotelli posta su Instagram il suo più sincero sorriso e poco più in basso i piedini della piccola Pia, ma di Fanny Neguesha, la sua futura moglie, nemmeno l'ombra. La sexy modella belga tutta curve e forme prosperose, dal canto suo offre invece uno dei suoi più "sinceri" décolleté" ai fan. E forse anche a Balo.

Forse, perché si mormora (lo scrive Gabriele Parpiglia su Twitter) che i due siano di nuovo in crisi. Voci di corridoio, che interpretano l'assenza di scatti di Fanny sui social di SuperMario (l'ultimo scatto insieme risale e tre settimane fa) e i pochi avvistamenti della coppia insieme come un segnale di scaramucce in corso tra i due fidanzanti. Non ci sarebbe nulla di nuovo se non fosse che il buon Mario ha chiesto la mano della bella Fanny proprio poche settimane fa durante gl sfortunati Mondiali, regalandole anche un bell'anello... E adesso?