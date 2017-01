Baci vip, ecco l'amore ai tempi dei social

12:08 - San Valentino è alle porte e i vip iniziano a "prendere la mano". Dopo i selfie in lingerie si passa all'attacco di coppia e il bacio diventa social. Telefono in mano e via, a immortalare il più classico dei gesti d'amore. Dai morsi voraci di Lola Ponce e marito, alla lingua maliziosa di Alessandro Preziosi con la sua studentessa Greta, la passione tra le celebrities è... palpabile.

Belen bacia il suo Stefano De Martino sia con passione, basta ricordarsi la sfilata a Napoli, che con dolcezza, come testimoniano le foto del loro viaggio in Patagonia. Sua sorella Cecilia, invece, si lascia sfiorare le labbra da Francesco Monte, mentre accenna un sorriso che vale più di mille parole. Lingua bene in vista, invece, per un altro tronista, Eugenio Colombo che scatta insieme a Francesca Del Taglio nel momento più clou. Dolce quello tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng così come quello "mascherato" tra Gisele Bundchen e Tom Brady.



Mano dietro la testa, quasi a volerla sorreggere, per Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas, che approfittano di un tramonto bellissimo per incorniciare il loro gesto d'amore. Teneri anche Fiammetta Cicogna e Tommy Chiabra che si scambiano effusioni in spiaggia. Sotto la neve quello tra Carolina Marcialis e Antonio Cassano: a stampo sì, ma pur sempre focoso. Ad alto tasso erotico, invece, quello tra la futura mamma Claudia Galanti e il compagno Arnaud Mimran, che le tiene la bocca mentre è in procinto di baciarla. Anche Jay-z e Beyoncé giocano a stuzzicarsi sul palco dei Grammy: la mise della cantante aiuta a risvegliare i bollenti spiriti e i due sembrano proprio non poter resistere quando si trovano uno di fronte all'altro. A testa in giù quello tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: si sà, i due sono atletici.



Un bacio che vale più di mille parole quello tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini che hanno annunciato così di essersi rimessi insieme: tra quelle due labbra che si toccano c'è dietro un'intera passione. I più romantici si scambiano effusioni abbracciati: ne sanno qualcosa Maddalena Corvaglia con Stef Burns e Alexandre Pato con la sua Silvia, per loro di sfondo ci sono addirittura i fuochi d'artificio. Casti ma significativi quelli tra Elisabetta Gregoraci e Briatore e quelli Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Le loro sono coppie solide e non si lasciano andare troppo spesso a pubbliche smancerie. A favore di obiettivo quello tra Guendalina Tavassi e marito: innamorati si, ma solo con il profilo migliore. L'amore conta ma solo se è social.