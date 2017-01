Asia Argento, selfie in mutande

11:27 - "Non do un bacio con la lingua dal 2013" cinguettava Asia Argento qualche settimana fa, mostrando un primo piano della sua bocca socchiusa... Stanca di aspettare qualcuno che le rubi il cuore, la regista e attrice ha deciso di andare dritta al punto e di mostrarsi... in mutande. Il suo ultimo selfie, infatti, la vede struccata e con gli slip in bella vista.

Fisico asciutto e coperto di tatuaggi, Asia Argento sui social non è certo una bachettona. Anzi. Topless, video in lingerie, scatti provocanti sono all'ordine del giorno. In fondo, a lei, è sempre piaciuto essere quella sopra le righe... A Los Angeles non va al mare per colpa delle sue "gambe troppo sottili", dice su un video social così, mentre si trova negli States in compagnia di alcuni amici, si ferma in albergo per deliziare i suoi follower con foto piccanti.



A quasi 40 anni, l'attrice può mostrarsi in déshabillé senza problemi. Pancia piatta, forme sinuose e silhouette impeccabile il suo corpo pare non sentire affatto il passare del tempo tanto che quando posa insieme a sua figlia Anna Lou (nata dalla relazione con il cantante Morgan) le due sembrano quasi sorelle. Per non annoiarsi Asia continua a provocare, per la gioia dei suoi fan che attendono i suoi scatti sicuri di non restare mai delusi...