Asia Argento, mamma come si diverte!

11:44 - Una mamma rock, insolita e alternativa a Gardaland. Tra giostre e attrazioni spunta Asia Argento, in total black con il grande tatuaggio collier ben in vista. Asia ha trascorso il fine settimana a Gardaland con i figli Anna Lou, avuta da Marco Castoldi in arte Morgan, e Nicola, il secondogenito avuto del secondo marito Michele Civetta. Affettuosa e serena la Argento ha condiviso i momenti di grandi divertimento con i bambini.

Con loro c'era anche il giovane attore Andrea Pittorino, protagonista del film diretto da Asia “Incompresa”. Il gruppetto con un'insolita Argento scherzosa e decisamente rock, ha provato diverse attrazioni e pare essersi divertito parecchio.