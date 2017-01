Arisa trasandata e innamorata

14:23 - Il look è trasandato, jeans un po' sformati, scarpe da ginnastica, una t-shirt bianca con vista sul reggiseno e un maglione sulle spalle. L'eleganza sul palco dell'Ariston è solo un ricordo. Ma ad Arisa piace così e anche al suo fidanzato Lorenzo Zambelli, che in mezzo alla strada le scocca un bacio sulla bocca da vero innamorato.

E innamorata sembra anche lei, e felice. Quindi poco importa l'aspetto, quel che conta è il sentimento. Insieme dall'estate 2012 Arisa e Lorenzo adesso pensano anche a mettere su famiglia. Lei vorrebbe una bambina per chiamarla Agata e vestirla con "scarpette di vernice rossa e vestitini gialli con gelati disegnati", come racconta a Novella 2000. Speriamo solo che nel look di una sia futura figlia sappia scegliere con più gusto che nel suo!