Arisa non si scompone sull'Ariston, ma nella discesa dall'auto sì

11:57 - Dopo la vittoria a Sanremo Arisa non sta più nella pelle, anzi nel vestito e distratta dalla gioia non controlla la discesa dall'auto. Et voilà il siparietto osé. E come Belen insegna, al Festival i misteri piccanti del tipo "mutande sì mutande no", piacciono sempre.

"Non vi meravigliate, io non mi scompongo", aveva dichiarato Rosalba Pippa, nome di battesimo di Arisa, subito dopo l'annuncio della sua vittoria. Invece si è scomposta, eccome. Ma non sul palco dell'Ariston. Tolti i tacchi da gara, in stivaletti corti e bassi, la sciarpa avvolta intorno al collo e una bottiglietta d'acqua in mano, la cantante ha perso il controllo... dei movimenti. E nella discesa dall'auto non ha fatto attenzione all'upskirt, aprendo le gambe e mostrando gli slip bianchi sotto il vestito.



Siparietto hot subito immortalato dai paparazzi, ai quali Arisa ha sorriso con lo sguardo un po' sognante, poi, ha simulato giocosamente un calcio come per cacciarli via. Il tutto con intimo a vista. Altro che ragazzina impacciata, goffa e sovrappeso di qualche anno fa. Arisa adesso è rinata, è una donna sicura di sé e si sente anche più bella e sexy. Tanto da potersi permettere anche un bel siparietto hot!