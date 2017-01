Ariadna Romero, che trasparenze!

11:23 - Cenetta romantica a lume di candela, toppino di pizzo e reggiseno in bella vista, ecco gli ingredienti giusti per un appuntamento di successo. Lo sa bene Ariadna Romero, che si prepara per un'uscita tete-à-tete con suo marito Lorenzo Gergati. Mantenere viva la passione non è facile, ma la Romero sembra avere tutte le carte in regola per lasciare senza fiato il suo "valentino"...

Il loro amore procede a gonfie vele. Lei, sempre bellissima, scatta social e ricorda a tutti i suoi follower quanto è innamorata senza dimenticare il suo lato sexy. Scatti in pose da diva e sorrisi maliziosi, lingerie in bella vista e sguardi ammiccanti, la Romero sa cosa piace e punta tutto sulla sua sensualità.



Le origini cubane giocano a suo favore: carnagione olivastra, gambe lunghissime e forme sinuose, la modella davanti all'obiettivo ha talento e sa bene come muoversi. Dopo essere arrivata seconda nell'ultima edizione di Pechino Express, insieme all'amica del cuore Francesca Fioretti, rispolvera un po' della sua alma latina giocando con abiti sexy e trasparenze mozzafiato. In attesa di un'altra occasione sul piccolo schermo a godere di tutto ciò ci pensa il cestista, con buona pace dei fan di Ariadna.