Ariadna Romero, che taglio!

14:17 - “Ogni tanto... diamo un taglio” cinguetta Ariadna Romero in maglia a maniche lunghe bianca e culotte in pizzo. Il suo selfie in bagno è sexy, intrigante, ma anche misterioso. I followers si immagino un drastico cambio di acconciatura per la modella, ex di Pechino Express, dove fece scandalo per il suo bacio lesbo con Francesca Fioretti. Una ciocca di capelli fotografata nel lavandino del bagno. Gli ingredienti per una scena da film...

In realtà la bella Arianita si è tagliata solo una ciocca, visto che basta pochi scatti successivi per ritrovare la sua capigliatura lunga e splendente. Ma i fan per un attimo hanno pensato a chissà cosa avrebbe potuto fare con quelle forbici ai suoi capelli. O forse no. In tanti più che guardare i capelli della Romero devono aver aver puntato gli occhi sulla mise della modella. Slip supersexy e posa birichina.